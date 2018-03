Volpe trovata impiccata segnale stradale

Una volpe è stata trovata impiccata a un segnale stradale lungo la strada che da Poggio San Vicino (Macerata) conduce a Cupramontana. A riferirlo è la Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Marche che parla di "ennesimo vile atto di bracconaggio" e chiede ai Carabinieri Forestali di indagare sull'accaduto. La Lac vi vede "un messaggio di 'giustizia fai da te' alla politica in assenza di leggi più restrittive contro lupi, volpi e cinghiali": "il povero animale - ipotizza la Lac - è finito in una delle innumerevoli trappole illegali disseminate sul territorio e poi è stata appesa dai bracconieri". Qualche mese fa, proprio tra Poggio San Vicino e Pian dell'Elmo, vennero ritrovati i resti di un lupo con il radiocollare del quale ricercatori stavano seguendo gli spostamenti. Anche la Lega Anti Vivisezione Marche (Lav) invita a non sottovalutare episodi "efferati" e condanna, "questi atti vigliacchi che denunciano una sub cultura neanche riconducibile a secoli passati".