Nelle Marche alle 12 affluenza al 19,8%

Alle ore 12 nelle Marche ha votato, per il rinnovo della Camera dei Deputati, il 19,81% degli aventi diritto. Alle politiche del 2013, quando si votava in due giorni, l'affluenza alle ore 12 era stata del 15,63%. Tra le province, secondo i dati diffusi dal Viminale, la percentuale più alta di votanti alle 12 è stata quella di Pesaro Urbino (21,30%). A seguire Ancona (19,87%), Fermo (19,33%), Macerata (19,26%) e Ascoli Piceno (18,36%). File ai seggi ad Ancona, dpve ci sono persone in coda in attesa di votare. In parte è per l'affluenza alle urne, superiore nella prima parte della giornata alla precedente tornata elettorale, quando si votò anche lunedì mattina, in parte perché ci sono rallentamenti legati alla novità di questa consultazione elettorale: il tagliando antifrode. Le operazioni per il voto si stanno svolgendo comunque con regolarità e senza intoppi.