Aperti i seggi nelle Marche

Sono in corso regolarmente le operazioni di voto nei 1.574 seggi nelle Marche dove sono chiamati alle urne un milione 184.078 elettori per la Camera e un milione 95 mila per il Senato. I 18enni che votano per la prima volta sono poco più di 14 mila. Ad Ancona il sole ha 'salutato' l'apertura dei seggi dopo le nevicate dei giorni scorsi e l'allerta arancione diramata ieri dalla Protezione civile per la pioggia e lo scioglimento della neve, che ha provocato l'ingrossamento dei alcuni fiumi, poi rientrato. La fase di preallarme per i corsi d'acqua è cessata in nottata.