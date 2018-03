Elezioni, insediati i 1.574 seggi Marche

Si sono insediati regolarmente oggi tutti i 1.574 seggi delle Marche per il voto di domani in occasione delle elezioni politiche. Alle urne sono chiamati nelle Marche un milione 184.078 elettori per la Camera, un milione 95 mila per il Senato. I 18enni che votano per la prima volta sono poco più di 14 mila. Tra i seggi, due a Fano (Pesaro Urbino) sono stati spostati: il n. 27 dalla scuola materna della Colonna alla scuola materna Vallato, il n. 34 dalla ex scuola materna di Carignano alla scuola materna "La Lucciola" in località Bevano. A Comunanza (Ascoli Piceno) il seggio n.4 in frazione Croce di Casale è stato trasferito in via Pascali a Comunanza, insieme agli altri tre, a causa di un'infiltrazione d'acqua che ha reso inagibile lo stabile.