Cresce fiume Misa a Senigallia, via auto

Le precipitazioni delle ultime ore unite allo scioglimento della neve hanno determinato un innalzamento del livello del fiume Misa a Senigallia. Il Comune e nella fase di preallarme e la situazione del Misa così come quella dei fossi minori è costantemente monitorata. Il Comuno ha ordinato di rimuovere le auto dalla zona canale, Portici Ercolani, via Perilli, Dogana Vecchia, Venti Settembre, via Rossini. Nel 2014 l'esondazione del Misa provocò due morti e centinaia di milioni di danni. In via precauzionale sono state montate da parte della Regione Marche delle paratie sul ponte Garibaldi e il ponte 2 Giugno a Senigallia.