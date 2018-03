Ps individua molestatore seriale su bus

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 46enne di Ancona per violenza sessuale e stalking aggravati e continuati: l'uomo era stato segnalato da tempo come molestatore seriale di minorenni, che di solito avvicinava a bordo degli autobus della rete urbana del capoluogo marchigiano.

La prima segnalazione risale a diversi mesi fa da parte di una 17enne, infastidita sul mezzo pubblico mentre tornava da scuola: approfittando della confusione l'uomo aveva allungato le mani, palpeggiandola. Quindici giorni dopo era riuscita a sfuggire ad un altro approccio. Alla Questura erano arrivate altre segnalazioni e una delle vittime era anche riuscita a immortalare il molestatore con il suo smartphone. Uomini e donne della Squadra Mobile di Ancona hanno svolto servizio sui bus di linea fino a rintracciare ed identificare, pochi giorni fa, grazie alla foto, il 46enne. Che è stato condotto in Questura per i rilevi di rito. Le indagini proseguono per accertare altri episodi addebitabili all'uomo.