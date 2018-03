Per Scarponi 5/a tappa Tirreno Adriatico

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA) - Ripartono spingendo forte sui pedali i Comuni dell'Unione Montana Potenza, Esino e Musone di San Severino Marche (Macerata) che si preparano a ospitare una delle più belle tappe della 53/a edizione della Tirreno-Adriatico. Domenica 11 marzo la gara dei due mari di ciclismo partirà da Castelraimondo, proseguirà per San Severino Marche e attraverserà Passo di Treia per poi affrontare il percorso dei 'muri' con arrivo a Filottrano: una giornata dedicata all'aquila di Filottrano, Michele Scarponi, il grande campione di ciclismo scomparso un anno fa. L'evento è stato presentato da Matteo Cicconi, presidente dell'ente comunitario, alla presenza dei sindaci di Castelraimondo, Renzo Marinelli, di Treia, Franco Capponi, e degli assessori allo Sport di San Severino Marche e di Castelraimondo. Lo start per i 180 iscritti scatterà da piazza Della Repubblica di Castelraimondo alle 11,30 con possibilità di farsi fare autografi e scattare foto con i campioni dei più importanti team.