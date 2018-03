Per borghi rurali, 11,4 mln da Psr

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - Contenere lo spopolamento dei piccoli insediamenti collinari e montani, sostenendo interventi di riuso e riqualificazione dei centri storici e borghi rurali.

È l'obiettivo del prossimo bando del Psr (Programma di sviluppo rurale) 2018 che assegna risorse ai Comuni con meno di cinquemila abitanti e alle borgate con meno di 700 residenti. La Giunta regionale delle Marche ha approvato i criteri per emanare il bando che interessa centri abitati con caratteristiche storico-architettonico di pregio e nuclei di antico insediamento. Dovranno ricadere nelle aree Leader (dove i progetti sono realizzati dai Gal, Gruppi di azione locale, con partenariato pubblico-privato) e in quelle interne (Programmi quadro aree rurali). Ci sono 11,4 milioni di euro per interventi di riuso e riqualificazione dei centri storici e la realizzazione di piccoli impianti di teleriscaldamento da energia rinnovabile di pubblica utilità. L'infrastruttura dovrà essere di piccola scala, con un costo di realizzazione sotto i 300 mila euro.