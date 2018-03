Cadono parti travertino Palazzo comunale

(ANSA) - ASCOLI PICENO - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi in piazza Arringo per la caduta di alcune parti di travertino dal palazzo comunale. Probabilmente il ghiaccio dei giorni scorsi ha provocato il distacco di un barbacane che è precipitato al suolo, fortunatamente in un momento in cui non passava nessuno.

Ad ogni buon conto la squadra ha controllato tutti gli elementi che compongono la facciata di palazzo Arengo eliminando il pericolo imminente e transennando la zona in attesa dei lavori di messa in sicurezza.