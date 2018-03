Blocco tir in A14 Marche verso nord

Blocco dinamico di mezzi pesanti nella carreggiata nord del tratto marchigiano dell'autostrada A14, a causa del divieto di circolazione dei tir in Emilia Romagna per il maltempo. Una cinquantina di automezzi sono fermi sulla corsia di marcia della carreggiata nord tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud. Auto e altri veicoli passano sulle altre due corsie. Vietate ai mezzi pesanti tutte le entrate dell'A14 in direzione nord nelle Marche finché non miglioreranno le condizioni meteo in Emilia Romagna.