Maltempo, Tir ripartono da porto Ancona

(ANSA) - ANCONA - Al porto di Ancona si è concluso il deflusso controllato dei mezzi pesanti verso la grande viabilità. Dopo la revoca dell'ordinanza della prefettura di Ancona di divieto di circolazione dei mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha, a sua volta, annullato l'ordinanza sulle limitazioni alla circolazione nell'area del porto storico. I mezzi pesanti sono stati fatti defluire dai parcheggi portuali, in gruppi da 10-15, e accompagnati verso l'autostrada A14 in staffette guidate da vigili urbani o polizia stradale. Nelle aree polmone sostavano oltre 300 mezzi pesanti. Ieri era stata consentita la partenza dei Tir con merce deperibile a bordo e delle auto attrezzate per la neve. Tre i traghetti in arrivo oggi. E' già arrivata la Cruise Olympia (100 Tir caricati). Nel pomeriggio giungerà la Superfast XI (110 tir). Nella notte arriverà invece la Hellenic Spirit (25 tir). Al porto di Ancona rimane attivo il piano neve.