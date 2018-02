Tecnowind, entro 16/3 domande affitto

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Il bando per l'individuazione di imprenditori disponibili ad affittare la Tecnowind spa è stato pubblicato ieri sul portale pubblico delle vendite. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 16 marzo.

Lo ha comunicato all'assessorato al Lavoro della Regione Marche il curatore fallimentare Simona Romagnoli. Il bando è reperibile su un link del sito internet giustizia.it. Contiene un paragrafo dedicato al piano di prosecuzione delle attività, con un punteggio premiale, nella scelta dell'offerta, per chi assumerà il maggior numero possibile di dipendenti dal bacino ex Tecnowind. L'operazione messa in campo dalla curatrice - informa un comunicato della Regione - "mira a individuare in tempi brevi un acquirente per garantire che l'attività possa proseguire senza soste troppo prolungate e senza perdere il bacino di clientela che costituisce un elemento di forza per l'eventuale ripresa delle attività".