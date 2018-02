Stop in A14 a tutti veicoli pesanti

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - Sull'autostrada A14, a causa delle fitte nevicate in corso da ieri, è "in atto un codice rosso con conseguente limitazione di tutti i mezzi pesanti, compresi quelli in deroga". Lo comunica la Prefettura di Ancona, dove il Comitato Operativo per la Viabilità (Cov) ha aggiornato l'esame della situazione della viabilità. Per i mezzi in deroga, inizialmente ammessi dalle Prefetture, "è previsto un deflusso controllato verso le strade statali". Intanto è in corso un blocco della circolazione nei pressi dell'area di servizio 'Caffetteria', a nord di Ancona, a causa di un mezzo pesante che si è messo di traverso sulla strada statale nei pressi dell'autostrada. I mezzi vengono fatti defluire dalle forze dell'ordine sulla via Flaminia fino al ripristino della regolare circolazione. Sono stati intensificati i controlli presso alcune rampe di accesso alla Ss 76 con particolare pendenza.