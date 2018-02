Nido falchi pellegrini in piazza a Jesi

Una coppia di falchi pellegrini si è insediata da un paio di mesi a Jesi sulla torre del campanile del complesso San Floriano, che si affaccia su piazza Federico II, e sta nidificando. Federico e Costanza sono stati chiamati i due rapaci dall'associazione Falconieri di Federico II, in onore "del più grande falconiere della storia", cioé Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi che proprio nella piazza sottostante nacque nel 1194 da Costanza d'Altavilla.

In collaborazione con il Comune, a metà febbraio, i falconieri hanno collocato un nido artificiale nel campanile.

"Nonostante le temperature rigide - fa sapere l'associazione - Federico presidia la piazza e Costanza, la sua compagna, una femmina di circa 6 anni, è impegnata nella cova. Speriamo che le temperature rigide non danneggino gli embrioni che già si saranno formati".