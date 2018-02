Maltempo, sanitari a piedi da anziana

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 26 FEB - La coltre di neve che ha ricoperto le strade di Falconara Marittima, dove alcune auto si sono intraversate in salita, ha costretto i sanitari della Croce Gialla a intervenire a piedi per soccorrere una donna di 85 anni che aveva accusato un malore in casa.

L'ambulanza non è riuscita a raggiungere l'abitazione per la presenza delle auto in mezzo alla carreggiata. E' stato necessario mobilitare un fuoristrada Defender in dotazione per caricare l'anziana fino all'ambulanza che attendeva a qualche via di distanza e che ha poi trasportato la signora in 'codice giallo' al Pronto Soccorso dell'Inrca di Ancona.