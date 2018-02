Maltempo, domani ancora scuole chiuse

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - Molte scuole resteranno chiuse anche domani nelle Marche, colpite da fitte nevicate. Succede a Pesaro, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Offida, Acquasanta, Arquata del Tronto, Maltignano, Folignano, Venarotta, Fermo, Senigallia, Jesi, Fabriano (che ha già disposto lo stop delle lezioni anche per il 28 febbraio), Falconara, Belvedere Ostrense, Arcevia (Ancona), Urbino, Fermignano, Camerino, Tolentino, San Severino Marche, Castelraimondo. Anche l'Università Politecnica delle Marche ha sospeso per domani le attività didattiche (comprese le sessioni di laurea) in tutte le sedi di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto. Sospese le attività accademiche dell'Università di Urbino. Ad Ancona era già prevista la chiusura delle scuole oggi e domani. Rinviata anche l'inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio Rossini di Pesaro.