Clochard morto in parcheggio ad Ancona

Stringeva ancora tra le braccia un pupazzo di peluche, infreddolito sotto una coperta, un clochard di 41 anni, noto in Germania, trovato morto stamattina all'interno del parcheggio 'Traiano' ad Ancona dove aveva trovato rifugio per passare la notte. Vicino al corpo c'era una siringa con la quale l'uomo, conosciuto come tossicodipendente, si sarebbe iniettato l'ultima dose fatale di eroina.

Inizialmente si era pensato a una morte concausata dal freddo pungente della notte scorsa, a causa delle precipitazioni nevose. Secondo i primi accertamenti dei sanitari, invece, la morte sarebbe avvenuta per overdose. Sul posto è intervenuta la polizia. Il pm non ha al momento disposto l'autopsia sul cadavere trovato, verso le 9, dagli addetti alla pulizia del parcheggio all'inizio del loro turno di lavoro.