A fuoco casa mobile a Pieve Torina

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 26 FEB - Una 'casa mobile' è andata fuoco in via Roti a Pieve Torina (Macerata) uno dei Comuni del Maceratese più colpiti dal terremoto. La roulotte è stata distrutta dalle fiamme le cui cause sono in via d'accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco di Visso e Camerino (Macerata) con due autopompe e i carabinieri di Pieve Torina. Le operazioni di bonifica dell'area sono ancora in corso.