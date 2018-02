Prefetture Marche, stop veicoli pesanti

(ANCONA), 25 FEB - Stop ai veicoli pesanti sulle strade delle Marche dalle 22 di questa sera e fino a cessata esigenza per la previsione di nevicate sulla dorsale adriatica. Lo hanno deciso i prefetti delle Marche che hanno adottato ordinanze di limitazione della circolazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate sull'autostrada A14 e sulle strade statali e provinciali, analoghe a quella emanata stamane dal prefetto di Ancona Antonio D'Acunto. Dal divieto di circolazione sono esclusi i mezzi che trasportano merci in regime a.t.p. ed altre merci deperibili, i trasporti di assoluta e comprovata necessità, compresi quelli connessi alle lavorazioni a ciclo continuo, nonché i mezzi per servizi di emergenza. I divieto potrà essere rivisto in relazione all' evolversi della situazione meteo, che viene costantemente monitorata dal Comitato Operativo Viabilità presso la Prefettura di Ancona.