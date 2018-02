Maltempo, situazione Marche migliora

Situazione in miglioramento nelle Marche dopo le forti piogge di ieri sera, con particolari criticità nella zona nord della regione. "Il livello del Foglia e del Genica è rientrato a livelli sotto controllo - annuncia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook -. Rimangono molti problemi su frane e smottamenti". Giusto, secondo Ricci, tenere aperte le scuole. I vigili del fuco sono al lavoro anche oggi per frane e allagamenti in provincia di Pesaro Urbino. Ad Ancona invece sono impegnati per la rimozione di parti pericolanti nel cavalcavia del Pincio. E intanto le città si stanno preparando al grande freddo previsto nei prossimi giorni. Molti i Comuni che hanno aperto i Centri operativi comunali (Coc). Ad Ancona è già stato messo a punto il piano neve e si cercano spalatori.