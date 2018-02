Droga, gestori bar arrestati dai Cc

(ANSA) - MOGLIANO (MACERATA), 24 FEB - I gestori di un bar nella zona di Mogliano (Macerata), un 24enne e la compagna di 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo per detenzione di 25 gr di cocaina e 70 gr di marijuana nella loro abitazione. La perquisizione è scattata dopo che alcuni giovani avventori del bar erano stati trovati in possesso di droga: uno di loro aveva con sé 7 gr di cocaina mentre la barista deteneva alcuni grammi di marijuana.

Dai successivi controlli nell'esercizio commerciale non è emersa presenza di altro stupefacente mentre a casa dei baristi i militari è stato trovato un bazar per lo sballo. La coppia è finita agli arresti domiciliari. L'avventore del bar trovato con la cocaina è stato denunciato a piede libero mentre gli altri giovani clienti che detenevano marijuana, sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata come assuntori di stupefacenti. I controlli antidroga dei carabinieri della Compagnia di Macerata proseguiranno nei prossimi giorni.