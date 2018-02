Rossini 150, tanti palloncini a Pesaro

(ANSA) - PESARO - Centinaia di palloncini in volo sulle note del Barbiere di Siviglia. Si sono aperte così le celebrazioni per il 150/o annovesrario della morte di Rossini, cadenzate dall'addio alle auto in piazza del Popolo a Pesaro.

"Da oggi qui non si parcheggia più neanche una macchina - ha detto il sindaco Matteo Ricci -. La piazza sarà definitivamente libera dalle auto". Ricci ha poi inaugurato l'allestimento delle scenografie del Rof, a fianco della Prefettura, insieme al vice sindaco Daniele Vimini. Inaugurato anche il percorso della musica su via Rossini, con sampietrini di ceramica a tema, accompagnato dall'assessore Enzo Belloni e dal consigliere regionale Andrea Biancani. "E' una grande giornata - ha aggiunto -. Festeggeremo Rossini in tutto il mondo. E' stato uno dei protagonisti assoluti della storia della musica, le sue opere sono universali. L'anniversario sarà una grande occasione di promozione della città. Nel 2018 si giocherà un pezzo di futuro per Pesaro: vogliamo crescere su turismo e appeal".