Open Provence, eliminato Travaglia

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Stefano Travaglia si ferma al secondo turno dell'"Open 13 Provence", torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor di Marsiglia, in Francia. Il 26enne di Ascoli Piceno ha tenuto testa al ceco Tomas Berdych, numero 17 Atp e quarto favorito del seeding, giocando alla pari con il più quotato avversario: 5-7 7-6(4) 6-3 il punteggio, dopo due ore e 13 minuti, per l'ex numero 4 del mondo. Travaglia si potrà consolare con il best ranking: nella classifica di lunedì dovrebbe infatti avanzare al numero 118 Atp.