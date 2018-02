A fuoco due abitazioni nella notte

Due abitazioni sono andate a fuoco ieri sera per motivi in corso di accertamento ad Ancona e Montemarciano. Nel capoluogo l'incendio è divampato in via Maestri del Lavoro, in un appartamento al quinto piano. In quel momento i residenti erano fuori, i vigili del fuoco hanno localizzato e spento immediatamente le fiamme, confinandole alla cameretta, successivamente hanno messo in sicurezza l'appartamento che è stato dichiarato momentaneamente inagibile.

Non si segnalano danni a persona né agli appartamenti confinanti. Sempre ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Montemarciano, in via Marina per incendio al primo piano di uno stabile. I vigili del fuoco, entrando dalle finestre hanno localizzato e spento le fiamme sono entrati dalle finestre: hanno localizzato e spento le fiamme. Lo stabile, messo in sicurezza, è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti quattro automezzi con 16 uomini.