10 kg marijuana, 5 kg cocaina, arrestato

Due garage condominiali a Montecosaro venivano utilizzati come deposito e laboratorio per il confezionamento di dosi di marijuana e cocaina. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno sequestrato circa 10 kg di marijuana e cinque kg di cocaina. Durante un servizio antidroga, i militari di Montecosaro e quelli della Compagnia di Civitanova Marche hanno controllato un 28enne di origine albanese, ma da poco domiciliato nella zona, mentre guidava una Y10. Dentro la giacca aveva un involucro con 6 grammi di marijuana. Inizialmente la perquisizione domiciliare ha dato esito negativo, ma poi i militari hanno rinvenuto le chiavi di due garage condominiali. Nel primo c'era un borsone contenente 9 pacchi sigillati di marijuana per un peso complessivo di 9,07 kg e e 6 panetti di cocaina per 4,638 kg.

Nel secondo un altro kg di marijuana, altri 400 gr di cocaina, 4 kg di sostanze da taglio, due bilance, un essiccatore e un cromatografo. Il 28enne si trova ora nel carcere di Montacuto ad Ancona.