Neve sulle zone terremotate delle Marche

Coperte di neve le zone terremotate delle Marche nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

I mezzi spazzaneve e spargisale sono al lavoro ovunque e non ci sono particolari problemi per la viabilità, a parte alcuni tratti ghiacciati lungo la Salaria. Scuole chiuse a Camerino e San Ginesio (Macerata). A Senigallia (Ancona), la pioggia ha ingrossato il fiume Misa e il Comune ha attivato la radio della Protezione civile per monitorare l'evolversi della situazione, anche se al momento non si registrano particolari criticità.