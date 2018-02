Colpi coltello e mattarello a compagno

(ANSA) - ANCONA - Una 50enne ascolana è stata arrestata dalla polizia per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera ha aggredito il suo compagno, un 54enne di Ancona, nella loro casa a Torrette, accusandolo di trascurarla. Prima ha tentato di accoltellarlo, poi lo ha colpiti più volte con un mattarello alla testa e in altre parti del corpo. Lui è riuscito a chiamare il 112. All'arrivo delle Volanti la donna ha reagito, aggredendo gli agenti a calci e pugni. L'uomo ha riportato ferite lacero-contuse guaribili in 4 giorni.