Terremoto: Gentiloni, ricostruzione resta priorità Governo

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 21 FEB - "La ricostruzione post terremoto resta una priorità nell'agenda del Governo finché resterà in carica e faremo tutti gli sforzi possibili per affrontare e superare le difficoltà ancora esistenti, a cominciare da quelle climatiche come si può vedere dalla neve che cade". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine della cabina di regia della struttura commissariale per la ricostruzione post sisma che si è svolta oggi pomeriggio a Pieve Torina (Macerata).

