Rimozione macerie edifici S. Severino M.

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA) - E' stata già avviata da parte del Cosmari la rimozione delle macerie degli ultimi edifici abbattuti nel Comune di San Severino Marche. Ad ordinarne la demolizione, per ragioni di sicurezza, alcune ordinanze firmate dal sindaco Rosa Piermattei. Subito dopo le operazioni di atterramento dei fabbricati, eseguite per gli immobili di via Galileo Galilei e di via Donato Bramante dall'impresa Lupi Vincenzo srl di San Benedetto del Tronto, tecnici e mezzi del Consorzio sono entrati in azione. Le operazioni di sgombero proseguiranno nei prossimi giorni anche per altri edifici abbattuti in via Pieve e nel rione Uvaiolo. "Il Comune di San Severino Marche - sottolinea il sindaco Piermattei - è stato il primo ad aver rimosso tutte le macerie.

Un grande lavoro reso possibile solo grazie alla collaborazione del Cosmari. Complessivamente abbiamo recuperato oltre 40mila tonnellate di detriti".