Gentiloni, no indulgenza per criminali

(ANSA) - MACERATA, 21 FEB - "Sin dal primo momento abbiamo detto che questi delitti devono essere affrontati con una risposta semplice: nessuna indulgenza per i criminali, nessuna giustificazione per questi gesti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Macerata, durante un incontro elettorale per il collegio Marche sud dove è candidato Pd come capolista. "Chi pratica l'indulgenza o giustificazioni di qualsiasi natura - ha concluso - fa un torto alla nostra comunità".