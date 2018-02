Cucina e mensa dipendenti ospedale Jesi

Inaugurate cucina e mensa dipendenti all'ospedale 'Carlo Urbani' di Jesi, che diventa pienamente operativo e funzionale in un'unica sede per tutti i servizi all'utenza. L'azienda Markas gestirà il servizio di ristorazione di Asur Marche fino al 2028, servirà più di 206 mila pasti l'anno a degenti e dipendenti del polo ospedaliero, oltre ai presidi sanitari e residenziali di Area Vasta 2. La nuova struttura è stata realizzata da settembre a gennaio, in collaborazione con aziende del territorio, secondo i più alti standard di innovazione, ecosostenibilità e antisismicità per un investimento di un milione e 250 mila euro. Attenzione alla sicurezza alimentare, standard igienici, prodotti di qualità forniti da aziende locali, menù biologici, pasti riservati alle intolleranze rendono il servizio un ulteriore elemento di attrattività. "Prendersi cura della persona significa presa in carico clinico-assistenziale, ma anche ospitalità, attenzione alle famiglie e umanità" ha detto il presidente Ceriscioli.