Unicam, 2 profumi per Paolo e Francesca

Due profumi dedicati alla storia immortale di Paolo e Francesca: un'essenza maschile e l'altra femminile che se vaporizzate insieme possono dare vita a un terzo accordo olfattivo unisex. La creazione è stata sviluppata da Mumo Emozioni Sensoriali, start up innovativa e spin off dell'Università di Camerino in collaborazione con il Comune di Gradara (Pesaro). "Le fragranze - spiegano Emy Morelli e Roberta Grifantini di Mumo - sono nate da una ricerca orientata al recupero di materie prime autoctone del versante adriatico e utilizzate in epoca medioevale: da erbe officinali e fiori, quali l'iris e la violetta, fino a resine, incensi e legni dall'oriente che richiamano i racconti del Ciclo Bretone.

E' Dante a paragonare la storia di Paolo e Francesca a quella di Lancillotto e Ginevra". Ispirato all'immagine immortalata dal quinto canto dell'Infermo è il gioco possibile con le essenze: come le anime degli amanti abbracciate, vaporizzandole insieme, si potrà creare un terzo accordo olfattivo unisex.