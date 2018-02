Senza biglietto aggrediscono controllore

Tentano di aggredire il controllore di un treno regionale in quel momento fermo nella stazione ferroviaria di Osimo (Ancona) perché scoperti senza biglietto ma vengono 'bloccati' da due agenti della polizia penitenziaria che in quel momento erano fuori servizio. Due nigeriani, che avevano tentato poi di scappare con la forza, sono stati denunciati a piede libero dalla polizia ferroviaria per le accuse di violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di generalità.