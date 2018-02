Scontro cargo-peschereccio al largo Fano

Una collisione è avvenuta al largo del porto di Fano (Pesaro) tra la motonave 'Sea bird', battente bandiera del Togo, e il motopeschereccio 'Monterray'. "Non si sono verificati infortuni ai marittimi", fa sapere la Direzione marittima di Ancona. Mentre il peschereccio è rientrato nel porto fanese scortato da una motovedetta, il mercantile è stato dirottato ad Ancona per essere sottoposto ad attività d'indagine degli ispettori della Capitaneria di porto per accertare le cause del sinistro.

Poi l'unità è stata 'detenuta' per gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione": "è stata riscontrata l'avaria al Vdr (scatola nera), nonché il mancato aggiornamento delle carte nautiche". "Solo una volta ripristinati gli standard di sicurezza la 'Sea bird' potrà riprendere il mare nel rispetto delle norme internazionali a garanzia dei lavoratori marittimi, della tutela dell'ambiente marino e della sicurezza della navigazione".