Bonifica ordigno bellico a Cingoli

Personale e mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti oggi nel Comune di Cingoli, presso la cava ex Sielpa, denominata Rio Laque, per il supporto tecnico alle operazioni di bonifica di un ordigno esplosivo, a presunto caricamento chimico, da parte degli artificieri dell'Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna), in collaborazione con gli specialisti del Centro Tecnico Logistico Interforze di Civitavecchia (Roma). A distanza di sicurezza è stato stabilito il Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle operazioni tecniche. Il Nucleo Cbrn ha fornito invece l'assistenza tecnica durante le operazioni di bonifica. Considerata l'orografia del territorio e la difficoltà delle comunicazioni telefoniche, determinante l'impiego dell'autofurgone adibito ad Unità di crisi locale (Ucl). Le operazioni si sono concluse alle ore 12,45 circa con l'impiego di sette automezzi e 12 unità Vigili del Fuoco dalla sede di Macerata.