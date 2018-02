Atletica: Donato 23/o titolo tricolore

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Duecentotrentotto giorni dopo è sempre Fabrizio Donato. Più forte di tutto: dell'ennesimo infortunio che si è lasciato alle spalle dopo la passata stagione e di una carta d'identità che non potrà mai documentare la forza di un campione senza età. Oggi ai Campionati Italiani Assoluti di atletica indoor ad Ancona il bronzo olimpico 2012 del triplo si è concesso solo tre ingressi in pedana: un 16,58 per cominciare, quasi replicato al successivo 16,56 e, infine, un 16,94 che lo ha portato a lambire il fatidico muro dei 17 metri. Ranking internazionali alla mano il 41enne pontino delle Fiamme Gialle in questo momento è il terzo europeo e il decimo al mondo nel 2018. La sua collezione conta ora 23 maglie tricolore e questa è la 15/a in sala (comprese le tre da lunghista). E gli applausi per il capitano dell'atletica azzurra arrivano da tutta la famiglia oggi presente al completo in tribuna con la moglie Patrizia e le figlie Greta e Viola.