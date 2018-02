A fuoco parrucchieria, evacuato palazzo

Sette famiglie evacuate, cinque persone intossicate dal fumo di cui due in condizioni più gravi, una delle quali trasportata alla camera iperbarica di Fano. E' il bilancio di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio nel negozio di parrucchiere 'Nanni' in piazzale Primo maggio a Pesaro. Le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, hanno causato una fitta coltre di fumo che ha invaso l'intero palazzo. E' stata un'inquilina a vedere le fiamme uscire dal negozio e a dare l'allarme. I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l'incendio ma hanno dovuto rompere i vetri della scala condominiale per far uscire il denso fumo. Nel frattempo i residenti dell'edificio, tra cui un disabile e molte persone anziane con problemi a spostarsi rapidamente, sono stati evacuati. Dovranno passare fuori casa la prossima nottata perché il palazzo non è attualmente agibile. I locali del negozio sono stati distrutti dal fuoco e anche il titolare non riesce a spiegarsi le cause del rogo.