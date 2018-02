Intervento Vvf per incendio legnaia

(ANSA) - FILOTTRANO (ANCONA) - Una legnaia posta a 50 mt da un'abitazione a Filottrano (Ancona) è andata a fuoco stamattina. Per spegnere le fiamme, che non hanno causato alcun ferito, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Osimo, coadiuvati da un'autobotte proveniente dalla sede centrale, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall'incendio.