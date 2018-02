Gentiloni, sarò a Macerata

(ANSA) - FERMO, 17 FEB - "La cultura è un pezzo della nostra risposta di civiltà. Dobbiamo lavorare anche sulle nostre università, che mettono in campo capacità di attirare studenti di ogni parte del mondo, così deve essere la nostra risposta per la convivenza civile e di rassicurazione dei nostri cittadini".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nel suo intervento all'incontro elettorale organizzato dal Pd a Fermo, nelle Marche, annunciando che sarà a Macerata nei prossimi giorni "per testimoniare la mia vicinanza alla popolazione".