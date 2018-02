Franceschini dal barbiere a Casa Rossini

(ANSA) - PESARO - Barba e capelli per il ministro della Cultura Dario Franceschini a Casa Rossini, il museo allestito nella casa natale del compositore a Pesaro, dove si trova un salone da barbiere "volante" con una preziosa poltrona antica prestata dal Mibact. "Lo faccio in onore dei 150 anni dalla morte di Rossini - ha scherzato il ministro -, la prossima volta tornerò per i 200 anni". Poi si è sottoposto alle cure del barbiere con un sottofondo delle più note ouvertures di Rossini.