Due fermi, case piene di merce rubata

(ANSA) - PESARO, 17 FEB - Avevano in casa un 'supermercato' di merce rubata. Dalle biciclette da corsa alle stecche di sigarette, dal treppiedi da geometra per i rilevamenti altimetrici al laser, a smerigliatrici, trapani, decespugliatori, motoseghe, carica batterie, telefonini, profumi, televisori e impianti hi fi. I carabinieri di Gabicce mare hanno fermato per ricettazione due moldavi di 39 e 40 anni residenti a Cattolica. Nelle loro due case, c'era refurtiva per circa 25 mila euro di valore. I carabinieri sono partiti da una serie di furti di telefonini del giugno scorso, avvenuti a Gabicce, e dalle tracce informatiche dei cellulari sono arrivati ai loro utilizzatori, cioè i moldavi. La perquisizione nelle case ha permesso di recuperare la refurtiva, una buona parte della quale è stata riconsegnata ad un derubato di San Marino con una casa anche a Montegrimano terme. Qui, nel novembre scorso, era sparita molta merce ritrovata presso i moldavi. Oggi a Rimini l'udienza di convalida del fermo.