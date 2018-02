Porto Ancona, prolungamento binari

"Crediamo fortemente nell'intermodalità. E' in fase di completamento la progettazione di un tratto dei binari, per 550 metri di lunghezza, che arriveranno direttamente in banchina al molo Sud. Lavoriamo affinché, entro due anni e mezzo, il trasporto dei container possa avvenire, in buona parte, attraverso la ferrovia. Questo con grande beneficio per l'ambiente e per l'integrazione nei trasporti". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale del medio Adriatico Rodlfo Giampieri, durante l'incontro con gli altri partner del progetto Newbrain per potenziare il trasporto intermodale integrato e migliorare le connessioni tra i principali nodi logistici della Macroregione Adriatico Ionica. Il progetto di prolungamento dei binari all'interno del porto è possibile perché le gallerie ferroviarie di Cattolica, dopo gli interventi di Rete ferroviaria italiana, possono essere attraversate dai treni che trasportano i container, parte di un piano nazionale.