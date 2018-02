Parma: assessore Marche, con Macerata ancora in short list

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - L'assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Marche Moreno Pieroni si complimenta con Parma, scelta come Capitale italiana della Cultura per il 2020 e sottolinea "il grande impegno dell'amministrazione comunale di Macerata che, comunque, ha portato ancora una volta una località marchigiana, come già accaduto negli ultimi anni per Urbino e Recanati, tra le prime dieci finaliste. Resta inoltre "forte - sottolinea - la volontà della Regione di continuare nel percorso di valorizzazione del sistema culturale, obiettivo prioritario da condividere insieme sia a Macerata sia a tutti gli altri territori e dal grande associazionismo marchigiano".(ANSA).