Gdf scopre serra con 80 piante marijuana

Operazione della Guardia di Finanza di Macerata a contrasto dello spaccio di stupefacenti: sequestrate 80 piante di marijuana e 80 grammi di sostanza essiccata dello stesso stupefacente oltre ad attrezzatura varia per la coltivazione in serra per un valore complessivo di circa 20 mila euro. Durante l'operazione è stato sequestrato 1,2 kg di polvere da sparo, illegalmente detenuta, e sono state ritirate in via cautelare armi da fuoco - due pistole, un fucile e una carabina - e armi da punta e da taglio, trovate nell'appartamento del responsabile. La serra, individuata dai finanzieri del Nucleo Mobile della compagnia di Macerata, era in un'abitazione dichiarata inagibile per il terremoto. Il responsabile, un italiano, è munito di licenza di porto d'armi per uso sportivo.