Regione,30 progetti in Comune Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 FEB - "I dati dimostrano che dei 52 progetti di ricostruzione presentati dai cittadini di Ascoli Piceno in corso di esame, 30 sono negli uffici del Comune in attesa del parere di conformità e non languono all'Ufficio della ricostruzione, che invece sta svolgendo seriamente il suo servizio". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la vice presidente della Regione Marche Anna Casini commentando l'annuncio di Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) che il 21 febbraio sarà ad Ascoli Piceno per un flash mob in tema terremoto convocato davanti alla sede dell'ufficio ricostruzione regionale. "Se questa protesta fosse per il bene dei cittadini, visti i numeri sarebbe più sensato farla davanti al Palazzo dell'Arengo - prosegue Casini -. Se invece, come penso, l'iniziativa è mera speculazione elettorale, che vengano a farla sotto la Regione lasciando lavorare in pace sia i dipendenti dell'Ufficio Ricostruzione post terremoto, sia quelli del Comune di Ascoli".