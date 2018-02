Nautica, Ferretti a Miami con 3 premiere

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Con tre anteprime per il mercato americano, Ferretti Group si presenta al Miami Yacht Show con 17 unità. Il Salone più glamour d'America, in programma dal 15 fino al 19 febbraio, è l'occasione per il gruppo per celebrare il 50/mo anniversario di Ferretti Yacht. Presentati per la prima volta negli Usa, Custom Line Navetta 33, Riva 56' Rivale e Ferretti Yachts 920. In una conferenza stampa l'a.d. di Ferretti Group, avvocato Alberto Galassi, il il direttore commerciale, Stefano De Vivo, hanno illustrato le ultime evoluzioni dei brand e alcuni dei progetti inediti per gli Usa. In programma un party il 16 febbraio, anticipazione in chiave a stelle e strisce delle grandi celebrazioni che il Gruppo terrà a Venezia dal 21 al 24 giugno per il 50/mo anniversario. Per la serata coinvolti marchi prestigiosi come Maserati, Seabob, Dolce & Gabbana, Pommery.(ANSA).