A Ussita zona commerciale più ampia

Il commissario prefettizio del Comune di Ussita Mauro Passerotti ha avviato la delibera per l'ampliamento della zona commerciale e per l'uso di pubblica attività collettiva. Lo rende noto il Comune di Ussita: la delibera "va incontro alle necessità del post-sisma per rilanciare le attività commerciali, sociali e di pubblica necessità". "Bisogna dare segnali di speranza, di positività, guardare al futuro - sottolinea il commissario Passerotti - far rivivere Ussita e il suo territorio. Questo e' un altro tassello importante dopo l'inaugurazione del centro commerciale nei mesi scorsi". L'ampliamento prevede, tra l'altro, un ambulatorio veterinario, un negozio di sport, un'agenzia immobiliare, l'ambulatorio medico e una struttura ad uso pubblico per l'organizzazione di attività collettive.