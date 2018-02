4 etti marijuana per S.Valentino,arresto

(ANSA) - ANCONA - Festa di San Valentino amara per una coppia di anconetani sorpresi ieri in una casa in campagna dalla Squadra Mobile di Ancona con quattro etti di marijuana e qualche grammo di hascisc. Un 37enne è finito agli arresti domiciliari mentre la compagna è stata denunciata a piede libero. Secondo la polizia il casolare, dove forse la coppia insieme ad alcuni amici si stava preparando a celebrare il giorno degli innamorati, sarebbe stata la base operativa per il minuzioso confezionamento delle dosi. Dopo aver notato un sospetto andirivieni nella casa, i poliziotti l'hanno perquisita trovando la droga: per l'accusa, la coppia di anconetani era dedita allo spaccio di stupefacenti. L'udienza di convalida dell'arresto del 37enne è prevista oggi ad Ancona.