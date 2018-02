Truffa sulle rinnovabili,sequestro 4 mln

Al termine dell'operazione 'Maquillage', la Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato denaro e immobili per oltre 4 milioni di euro nei confronti di un imprenditore operante nel settore delle energie rinnovabili, ritenuto responsabile di una truffa ai danni del Gestore dei Servizi Energetici di Roma (Gse), società di diritto pubblico che si occupa dello sviluppo delle fonti rinnovabili ed eroga incentivi. Il decreto di sequestro preventivo, per equivalente, emesso dal gip sulla scorta dei risultati delle indagini dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha riguardato conti correnti e immobili dislocati in varie zone del territorio nazionale. Secondo gli investigatori, numerosi impianti di produzione di energia rinnovabile erano stati realizzati senza titolo edilizio o comunque in modo difforme rispetto a quanto dichiarato, in modo tale da indurre in errore il Gse e ottenere cospicui incentivi pubblici. L'imprenditore è stato anche colpito dall'interdizione per un anno.