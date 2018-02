Spara in aria con scacciacani,denunciato

(ANSA) - URBINO, 14 FEB - Spara un paio di colpi in aria, dalla finestra di casa, con una pistola scacciacani con tappo rosso, riproduzione di una Beretta 92, per vedere se funziona,.

O almeno questo è quello che ha raccontato agli agenti del Commissariato di Ps di Urbino, chiamati dai vicini di casa allarmati dagli spari. Si tratta di un 55enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo già in passato era stato trovato in possesso di strumenti atti ad offendere, quali balestre e archi, nonché di un'altra pistola scacciacani, motivo per il quale era già scattata un'altra denuncia a suo danno; l'arma è stata sequestrata e lui denunciato alla locale autorità giudiziaria per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.